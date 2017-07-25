Reuters: ЕС может запустить санкционный процесс в отношении Польши в среду

ТАСС, 25 июля. Еврокомиссия (ЕК) может уже 26 июля ввести в действие статью 7 Лиссабонского договора в отношении Польши, которая подразумевает наложение внутриевропейских санкций, включая лишение права голоса в Совете ЕС. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, причина кроется в судебной реформе, одно из положений которой уже одобрил президент страны.

Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник один из трех законопроектов, входящих в пакет документов о реформе судебной системы, на которую сам предварительно обещал наложить вето. Одобренный им законопроект наделяет министра юстиции правом назначать и снимать с должностей судей, что, по мнению оппозиции, уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии.

"Сейчас для нас главная задача - не допустить увольнения судей, - приводит агентство слова анонимного источника. - Завтра будет [составлена] дополнительная рекомендация о верховенстве права, в которой будут учтены все последние события, а также четко обозначены временные рамки, в которые Польша должна будет уложиться, чтобы объяснить свои действия или же изменить закон".

По словам источника агентства, если минюст начнет массово увольнять судей, это станет своеобразным пересечением "красной черты", при котором "будет констатирован провал усилий по налаживанию диалога". В этом случае, а также если парламент попытается преодолеть президентское вето, председатель ЕК Жан-Клод Юнкер может инициировать судебное разбирательство в отношении Польши. Если Суд ЕС удовлетворит соответствующий иск, на страну будет наложен штраф, увеличивающийся каждый день примерно на €300 тыс., вплоть до выполнения всех предписаний ЕК.

Судебный иск станет запасной мерой, поскольку не требует единогласного решения всех членов Европейского совета, которое требуется для того, чтобы потребовать от Польши предоставить замечания. Если по итогам будет констатировано существование явной угрозы серьезного нарушения ценностей, обозначенных в статье 2, квалифицированным большинством совет может наложить санкции в рамках 7 статьи Лиссабонского договора. Возможность этой меры была впервые внесена в законодательную базу ЕС в 2009 году, однако на практике она еще не только ни разу не применялась, но и ни разу всерьез не обсуждалась.

24 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что наложит вето на два одобренных парламентом законопроекта в рамках реформы судебной системы, отметив, что намерен разрабатывать собственный план. Законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и в Сенате (верхней палате), привел к началу многотысячных акций протеста в крупнейших городах страны.