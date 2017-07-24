Польша пока не приняла предложение ЕК вести диалог по новым законам о судебной реформе

Российские саблисты не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:30
Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:29
Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-ИосифаНаука 24 июля, 14:26
Кабмин ФРГ: возможные последствия скандала вокруг турбин Siemens еще обсуждаютсяЭкономика и бизнес 24 июля, 14:25
Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализацииМеждународная панорама 24 июля, 14:18
Процедура засева газона завершилась на "Ростов-Арене"Спорт 24 июля, 14:17
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужноАрмия и ОПК 24 июля, 14:15
Самолет МЧС доставит для тушения пожаров на Ямал группу спасателей из СибириНовости Урала 24 июля, 14:14
Биатлонист Шипулин сообщил, что нашел способ справиться с волнением перед стартомСпорт 24 июля, 14:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Польши пока не приняли предложение Еврокомиссии (ЕК) вести диалог по новым законопроектам в стране, касающимся судебной системы. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"В прошлую среду мы сделали предложение властям Польши о диалоге, но оно еще не принято", - сказал он, подчеркнув, что ЕК "внимательно следит за развитием ситуации" в Варшаве. Он напомнил, что в предстоящую среду, 26 июля, ЕК намерена вновь обсудить этот вопрос и принять решение в соответствии с развитием событий в Польше.
Первый заместитель главы ЕК Франс Тиммерманс заявил 19 июля, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.
20 июля Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за принятие поправок в закон о деятельности Верховного суда. Для того, чтобы принятый законопроект обрел силу закона, его должны теперь одобрить депутаты верхней палаты - Сената, а затем он подписать президент республики Анджей Дуда. Принятый законопроект, подчеркивает оппозиция, усиливает влияние президента на Верховный суд и уменьшает роль министра юстиции.