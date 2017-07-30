В аэропортах Австралии усилены меры контроля в связи с угрозой теракта

СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии, полиция штата Новый Южный Уэльс и Австралийская служба безопасности и разведки "провели в субботу крупную совместную операцию по срыву террористического заговора с целью уничтожения самолета". Об этом на состоявшейся в воскресенье утром пресс-конференции объявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

"Операция продолжается, к настоящему времени четыре человека арестованы, полиция изъяла значительный объем материалов", - уточнил он.

Глава правительства проинформировал, что в связи с этим "в аэропорту Сиднея и других аэропортах по всей стране, как во внутренних, так и в международных терминалах, будут введены дополнительные меры безопасности". "Пассажирам следует приезжать в аэропорты заблаговременно, они должны быть готовы к дополнительным проверкам, которые займут продолжительное время", - предупредил он.

Как сообщил в свою очередь комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин, "в последние дни правоохранительным органам стало известно, что несколько человек в Сиднее вынашивают планы совершения теракта с использованием самодельного устройства". "Мы пока не располагаем достаточной информацией о времени и месте предполагаемого теракта, но имеем основания считать, что его мишенью была избрана авиационная индустрия, - отметил Колвин. - К настоящему времени под стражу взяты четыре человека, им пока не предъявлены обвинения, и я не хочу заниматься какими-либо спекулятивными рассуждениями на этот счет. Антитеррористическая операция продолжается, в том числе продолжаются обыски в четырех районах Сиднея, где уже был изъят большой объем материалов".

"Обыски будут идти в предстоящие часы, а возможно и дни, мы находимся в самом начале продолжительного расследования, в котором остается еще очень много неизвестных", - признал комиссар полиции.