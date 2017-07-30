В Венесуэле убит кандидат в Конституционную ассамблею

ТАСС, 30 июля. Кандидат в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы юрист Хосе Феликс Пинеда был убит в своем доме в городе Сьюдад-Боливар. Об этом сообщила в воскресенье в своем Twitter генеральная прокуратура республики.

"Группа людей ворвалась в дом жертвы, расположенный в секторе Брисас-дель-Сур-Трес, и выстрелила в него [Пинеду] несколько раз", - написало ведомство.

По его данным, преступление произошло в субботу вечером. Прокуратура проводит расследование по факту гибели юриста.

В Венесуэле воскресенье проходят выборы в КА, к участию в которых в качестве кандидатов были допущены более шести тысяч человек. Из них в состав органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны войдут 545. В их числе 364 человека будут представлять территориальные образования, восемь - индейские народы, 173 - различные социальные группы: крестьян, рыбаков, рабочих, студентов, инвалидов, пенсионеров и предпринимателей, при этом ни один из них не был номинирован как представитель политической партии.

Подписанный в мае приказ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.