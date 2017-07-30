Экс-глава штаба Клинтон рад, что Конгресс утвердил санкции против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Экс-глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста рад, что Конгресс США принятием законопроекта об ужесточении санкций в отношении России загнал президента Дональда Трампа в угол. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

Подеста раскритиковал нынешнюю администрацию, назвав первые месяцы деятельности Трампа на посту президента "одними из самых непродуктивных" в истории. Как он утверждал, Белому дому не удалось добиться принятия в Конгрессе практически ни одного серьезного законопроекта.

"Если посмотреть на то, что было сделано за эти шесть месяцев, они ничего не добились на [Капитолийском] холме", - считает экс-глава штаба Клинтон, которая участвовала в прошлогодних президентских выборах в США как кандидат от Демократической партии, но проиграла республиканцу Трампу. По мнению Подесты, кульминацией неудач нынешней администрации стал недавний провал голосования по отмене программы медицинского страхования, введенной при экс-президенте Бараке Обаме.

"Единственный существенный законопроект, который был принят, - это законопроект по санкциям в отношении России, против которого выступал Белый дом", - указал он. "Я рад, что Конгресс принял его, причем принял подавляющим большинством, и я рад, что президент загнан в угол и ему придется подписать его", - отметил Подеста.

Конгресс США ранее принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.