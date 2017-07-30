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Экс-глава штаба Клинтон рад, что Конгресс утвердил санкции против РФ

Международная панорама
30 июля, 19:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июля. /ТАСС

Джон Подеста в интервью ABC заявил, что принятием этого законопроекта Конгресс загнал Дональда Трампа в угол

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Экс-глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста рад, что Конгресс США принятием законопроекта об ужесточении санкций в отношении России загнал президента Дональда Трампа в угол. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

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Подеста раскритиковал нынешнюю администрацию, назвав первые месяцы деятельности Трампа на посту президента "одними из самых непродуктивных" в истории. Как он утверждал, Белому дому не удалось добиться принятия в Конгрессе практически ни одного серьезного законопроекта.

"Если посмотреть на то, что было сделано за эти шесть месяцев, они ничего не добились на [Капитолийском] холме", - считает экс-глава штаба Клинтон, которая участвовала в прошлогодних президентских выборах в США как кандидат от Демократической партии, но проиграла республиканцу Трампу. По мнению Подесты, кульминацией неудач нынешней администрации стал недавний провал голосования по отмене программы медицинского страхования, введенной при экс-президенте Бараке Обаме.

"Единственный существенный законопроект, который был принят, - это законопроект по санкциям в отношении России, против которого выступал Белый дом", - указал он. "Я рад, что Конгресс принял его, причем принял подавляющим большинством, и я рад, что президент загнан в угол и ему придется подписать его", - отметил Подеста.

Конгресс США ранее принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Санкции в отношении России
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