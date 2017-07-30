Пенс: Вашингтон надеется на изменение отношений с Москвой в лучшую сторону

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что отношения между США и РФ изменятся в лучшую сторону в интересах обеих стран. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Fox News вице-президент США Майкл Пенс, который находится с визитом в Эстонии.

"Президент [США Дональд Трамп] и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее", - отметил Пенс. "Мы продолжаем верить, что Россия изменит свое поведение и что наши отношения смогут измениться к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира и стабильности в этом регионе и во всем мире", - отметил вице-президент.

Пенс также бездоказательно обвинил в Москву в "дестабилизирующей активности" в том числе на Украине и в поддержке недружественных США государств. Он отметил, что Трамп обещал "очень скоро подписать" принятый Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ.

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.