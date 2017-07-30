Пенс: Китай должен оказать больше давления на КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что Китаю необходимо оказать больше давления на КНДР с целью убедить Пхеньян отказаться от его ракетной и ядерной программ. Об этом находящийся с визитом в Эстонии вице-президент США Майкл Пенс заявил в воскресенье сопровождавшим его в поездке журналистам.

"Мы считаем, что Китай должен сделать больше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, у КНР "сложились уникальные отношения с северокорейским режимом", поэтому Пекин обладает "возможностью влиять на решения", принимаемые Пхеньяном. На это, как отметил Пенс, президент США Дональд Трамп указывал председателю КНР Си Цзиньпину во время их контактов.

"Мы призываем Китай использовать это влияние, <...> чтобы убедить Северную Корею <...> отказаться от провокационных действий и от программы [по разработке] баллистических ракет", - подчеркнул Пенс.

Он также повторил, что Вашингтон рассматривает "все варианты" касательно решения проблемы КНДР. По его словам, США и страны-союзники продолжат оказывать давление на Пхеньян "до тех пор, пока Северная Корея полностью не откажется" от своих ядерной и ракетных амбиций. "Эра стратегического терпения [в отношении КНДР] закончилась", - отметил вице-президент.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.