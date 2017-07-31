Трамп и Абэ обсудили новый ракетный запуск КНДР

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону обсудили недавний ракетный запуск КНДР. Об этом в понедельник сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны подтвердили готовность продолжить усиливать давление на КНДР со стороны США, Японии и Южной Кореи, а также договорились активизировать сотрудничество с международным сообществом по этому направлению.

В пятницу, по данным агентства ЦТАК, КНДР провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.