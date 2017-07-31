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Жители польского города Дравско-Поморске протестуют против сноса танков-памятников Т-34

Международная панорама
31 июля, 13:45 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Местные жители заявили, что решение о сносе памятников - это "искусственное разжигание ненависти"

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ВАРШАВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Жители польского города Дравско-Поморске на северо-западе республики выступили против демонтажа двух танков Т-34, установленных в память солдат Красной Армии, павших за освобождение этих земель от фашизма во время Второй мировой войны. Об этом сообщила "Газета выборча".

Согласно принятому недавно в Польше обновленному закону о декоммунизации, все мемориалы, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй, установленные вне кладбищ и воинских захоронений, должны исчезнуть в течение 12 месяцев. Институт национальной памяти республики считает, что танки-памятники в Дравско-Поморске подпадают под действие этого закона. Жители города и местные власти придерживаются противоположного мнения.

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"Эти танки - символ города. Люди к ним привыкли. Это традиционное место встреч", - отметил заместитель бургомистра Марек Тобишевский, подчеркнув, что "это собственность города", с которой он так просто не расстанется.

"Это искусственное разжигание ненависти", "Хорошо еще, что четыре танкиста (герои знаменитого польского телесериала о Второй мировой войне "Четыре танкиста и собака") не считаются пропагандистами коммунизма, "Какое-то издевательство", "Снести бы еще все замки крестоносцев", - гласят комментарии местных жителей.

Свое мнение о предстоящем демонтаже дравских танков они могут выразить, заполнив специальную анкету, размещенную на официальном сайте города. "Результаты опроса станут дополнительным аргументом в процессе принятия решений о дальнейшей судьбе памятника", - информируют местные власти.

Дравско-Поморске был освобожден 4 марта 1945 года силами 4-й стрелковой дивизии имени Яна Килиньского и советской 3-й ударной армии. С 1946 года к югу от города действует Дравский военный полигон - один из крупнейших в Польше и Европе.

Два танка Т-34 стоят на невысоком постаменте в самом центре города возле улицы Защитников Вестерплатте. Этот мемориал был создан в 1946 году с надписью на польском и русском языках: "Солдатам Красной армии, павшим в боях за освобождение Дравской земли". В начале 90-х годов прошлого века с памятника демонтировали красные звезды, танки были перекрашены. Эти шаги местные СМИ называют "частичной декоммунизацией".

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Ситуация с советскими памятниками в Польше
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