Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"

ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский считает критику российской стороны случаев осквернения и сноса памятников Красной армии "торжеством лицемерия". Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Trwam, отвечая на вопрос о призыве Госдумы к европейским парламентам и межпарламентским организациям осудить и противостоять разрушению и осквернению монументов борцам с фашизмом.

"В международной политике случаются такие забавные ситуации. Существуют и менее забавные аспекты, которые многие считают опасными. Но так случилось, что Россия, где, как известно, процветают демократия и верховенство закона, готова в этих вопросах против нас выступать", - сказал он. "Есть и другие проблемы, связанные с историей", - добавил он.

По словам Качинького, "нужно объяснять партнерам эти вещи и показывать, как дела обстоят на самом деле, обращать внимание на лицемерие, которое тут торжествует".

Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны", был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем профильного комитета Леонидом Слуцким. Депутаты Госдумы обращаются к парламентам Европы и европейским парламентским институтам с призывом решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

Депутаты критически оценили принятые парламентом Польши поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие снос памятников Красной армии, установленных вне мест воинских захоронений и кладбищ. Таких монументов в стране насчитали около 230. Согласно положениям обновленного закона, они должны исчезнуть в течение ближайшего года.