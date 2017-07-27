Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"

Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформСпорт 27 июля, 22:58
Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:34
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:21
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на УкраинеМеждународная панорама 27 июля, 21:58
"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 21:53
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с ПалестинойМеждународная панорама 27 июля, 21:49
Аксенов: следователи проверяют министерства Крыма после отставки их руководителейПроисшествия 27 июля, 21:44
Люк Бессон будет снимать свой следующий проект в РоссииКультура 27 июля, 21:33
Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛСпорт 27 июля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский считает критику российской стороны случаев осквернения и сноса памятников Красной армии "торжеством лицемерия". Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Trwam, отвечая на вопрос о призыве Госдумы к европейским парламентам и межпарламентским организациям осудить и противостоять разрушению и осквернению монументов борцам с фашизмом.
"В международной политике случаются такие забавные ситуации. Существуют и менее забавные аспекты, которые многие считают опасными. Но так случилось, что Россия, где, как известно, процветают демократия и верховенство закона, готова в этих вопросах против нас выступать", - сказал он. "Есть и другие проблемы, связанные с историей", - добавил он.
По словам Качинького, "нужно объяснять партнерам эти вещи и показывать, как дела обстоят на самом деле, обращать внимание на лицемерие, которое тут торжествует".
Проект обращения "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны", был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами всех четырех парламентских фракций и председателем профильного комитета Леонидом Слуцким. Депутаты Госдумы обращаются к парламентам Европы и европейским парламентским институтам с призывом решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.
Депутаты критически оценили принятые парламентом Польши поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие снос памятников Красной армии, установленных вне мест воинских захоронений и кладбищ. Таких монументов в стране насчитали около 230. Согласно положениям обновленного закона, они должны исчезнуть в течение ближайшего года.