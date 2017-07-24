Посол Польши в РФ: запрет пропаганды коммунизма не направлен против советских памятников

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Закон о запрете пропаганды коммунизма в Польше не имеет целью снос памятников советским солдатам, речь в нем идет исключительно о пропаганде тоталитарных идеологий. Об этом в понедельник заявил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если мы принимаем закон о запрете пропаганды коммунизма, в России ошибочно подразумевают память о советской армии и советских солдатах. На самом деле имеется в виду пропаганда коммунизма и других тоталитарных систем. Сейчас были приняты поправки, их цель - уточнить процедуры принятия решений, в частности, в отношении памятников", - сказал он.

По словам Марчиняка, целью принятых к закону поправок является снятие всех опасений о демонтаже памятников на кладбищах и в мемориальных местах. "В поправках именно это запрещается. Этот закон очень уточняет и заужает степень применения сноса на практике", - добавил посол.

Кроме того, Марчиняк особо подчеркнул, что в Польше с уважением относятся к памяти советских солдат и к их героизму во время Второй мировой войны, не желают снести все, что связано с советским прошлым. "Не надо понимать, что все, что было создано, что касается советской армии, будет снесено. Мы полностью исключаем из закона места захоронения, мемориальные места. Решение не может приниматься произвольно или со ссылкой на общую норму - должно быть экспертное заключение", - заключил посол

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.