"Известия": Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятников

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ответ России на принятый в Польше закон о сносе памятников советским воинам может носить асимметричный характер, об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати МИД РФ.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", - приводит издание текст комментария.

Как сообщили "Известиям" в ведомстве, проблема демонтажа советских памятников неизменно "затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ".

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон.

Совет Федерации 25 июля обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пока не принимал каких-либо решений об ограничении сотрудничества с Польшей.