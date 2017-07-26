Косачев: РФ может перестать выполнять обязательства по уходу за польскими мемориалами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия в ответ на принятие в Польше закона о сносе памятников советским воинам может перестать выполнять обязательства по уходу за польскими мемориалами, находящимися на территории РФ. Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, это может произойти в случае, если через три месяца польский закон о сносе советских памятников вступит в силу. Как отметил Косачев, если поляки откажутся "возвращаться к ранее существовавшему пониманию этих соглашений, то с нашей точки зрения может наступить следующий этап: мы перестанем выполнять эти два соглашения с нашей стороны в части ухода за польскими мемориалами на территории РФ".

По словам сенатора, один из таких мемориалов - место катастрофы авиалайнера с польским президентом Лехом Качиньским. "Сейчас польская сторона вынашивает планы по сооружению мемориала со своими параметрами, размерами, и вопрос тоже далеко не решен", - сказал Косачев.

Он пояснил, что обязательства по уходу за мемориалами регламентируются двумя соглашениями от 1992 и 1994 годов. "Мы прочли оба документа и считаем неприемлемой интерпретацию польской стороной этих соглашений, которая появилась спустя 20 лет после их подписания. Раньше поляки стояли на той же позиции, что и мы - что речь идет обо всех мемориалах. В 2014 году поляки поменяли свою интерпретацию и нас уведомили о том, что речь идет только о захоронениях", - пояснил Косачев.

По его словам, нужно постараться вернуть поляков в правовую интерпретацию этих соглашений, остается еще время - польский закон вступит в силу через три месяца. Как отметил сенатор, в случае если этого не произойдет, возможным ответом также могут стать "меры ограничительного характера сотрудничества с Польшей, начиная с санкций в отношении парламентариев, которые инициировали этот законопроект".

"Мы категорические противники санкций против парламентариев, но иногда не остается пространства для маневров. Это крайние меры", - сказал Косачев, добавив, что Россия также может ограничить взаимодействие с польскими воеводствами, на территории которых находятся памятники советским воинам, а также ввести торговые и экономические санкции. Сенатор отметил, что работа по выработке мер уже ведется, но решения "должны приниматься на уровне президента РФ".

О принятом в Польше законе

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.