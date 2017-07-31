Пенс: отмена санкций и отношения между РФ и США зависят от шагов Москвы

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. США отменят применяемые в отношении России санкции тогда, когда она откажется от действий, ставших причиной введения ограничений. С таким заявлением в понедельник выступил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, который находится с визитом в Эстонии. Текст его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты предпочитают иметь конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве в сферах общих интересов, - сказал Пенс. - Президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что Америка открыта для лучших отношений с Россией. Но президент и Конгресс едины в нашем послании: улучшение отношений и снятие санкций требуют от России отказа от действий, которые изначально стали причиной введения санкций".

При этом Пенс выразил сожаление в связи с тем, что российское руководство приняло решение "ограничить дипломатическое присутствие Соединенных Штатов" в РФ. "Мы надеемся на лучшие дни, на лучшие отношения с Россией. Но последние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не сдержат приверженность США безопасности нашей, наших союзников и других наций во всем мире, которые любят свободу", - заявил заместитель руководителя американской администрации.

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается почти на треть до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.