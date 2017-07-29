Белый дом: Трамп намерен подписать законопроект с санкциями против Москвы

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ознакомился с окончательным вариантом законопроекта, подразумевающим ужесточение санкций против России, который был утвержден обеими палатами Конгресса США, и намерен подписать его. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать", - отмечается в заявлении.

25 июля законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а 27 июля его утвердил Сенат, не внеся в документ никаких изменений. После подписания Трампом документ официально становится законом.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.