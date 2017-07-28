Эксперты: новый антироссийский закон в США представляет угрозу энергетическим проектам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый закон США, вводящий антироссийские санкции, не несет "ничего смертельного", однако может представлять угрозу реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", что в первую очередь беспокоит Москву. Такое мнение выражают источники, опрошенные ТАСС.

"Ничего смертельного там [в законе] нет, фактически речь, к нашему сожалению, идет о кодификации того, что уже было санкционировано", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "кодификация означает возведение в статус закона, и президент [США] в дальнейшем не будет полномочен этого отменить". Он добавил, что "соответственно, сужаются полномочия главы американского государства".

Источник обратил внимание на тот факт, что в тексте закона содержится фраза о том, что администрация США должна противодействовать проекту "Северный поток-2", должна способствовать продвижению на европейских и мировых рынках американских производителей энергоресурсов, и должна способствовать обеспечению энергобезопасности Украины и стран ЕС. "Такие положения, безусловно, представляют угрозу для реализации таких проектов как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", российскую сторону это действительно беспокоит", - отметил собеседник ТАСС. И подчеркнул: "В этом мы видим непосредственную угрозу для реализации этих крупных проектов".

"Причем, делается это под предлогом улучшения энергобезопасности и энергоснабжения Европы. Но на самом деле все ровно наоборот", - убежден источник. По его словам, "дело в том, что строительство новой газовой инфраструктуры существенным образом снижает риски, связанные с транзитом газа через Украину".

"Между тем, по имеющимся сведениям, существуют американские компании, которые сами имеют ввиду войти в газотранспортную систему Украины и фактически встать между поставщиком, то есть, Россией и потребителем - странами Западной Европы, чтобы таким образом, помимо экономической выгоды, еще приобрести дополнительные рычаги влияния", - констатировал собеседник агентства. По его мнению, "все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал". "Отсюда как раз идет некий протекционизм", - убежден источник.

Собеседник напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, произнесенных в четверг на пресс-конференции в Финляндии, когда глава российского государства говорил об особом цинизме, с которым принимаются подобные законы в США. "Это протекционизм не только на своей территории, это протекционизм, который имеет трансграничный эффект", - пояснил собеседник ТАСС, добавив, что "в американском законе содержится неприкрытый протекционизм, где говорится именно о развитии трубопроводного транспорта и санкций в отношении трубопроводного транспорта".