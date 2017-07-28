Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: новый антироссийский закон в США представляет угрозу энергетическим проектам

Экономика и бизнес
28 июля, 20:09 UTC+3 МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По мнению специалистов, закон об ограничительных мерах в отношении РФ может представлять угрозу реализации таких проектов как "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый закон США, вводящий антироссийские санкции, не несет "ничего смертельного", однако может представлять угрозу реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", что в первую очередь беспокоит Москву. Такое мнение выражают источники, опрошенные ТАСС.

"Ничего смертельного там [в законе] нет, фактически речь, к нашему сожалению, идет о кодификации того, что уже было санкционировано", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "кодификация означает возведение в статус закона, и президент [США] в дальнейшем не будет полномочен этого отменить". Он добавил, что "соответственно, сужаются полномочия главы американского государства".

Смотрите также

Что нужно знать о принятом Конгрессом США законопроекте о санкциях против России

Источник обратил внимание на тот факт, что в тексте закона содержится фраза о том, что администрация США должна противодействовать проекту "Северный поток-2", должна способствовать продвижению на европейских и мировых рынках американских производителей энергоресурсов, и должна способствовать обеспечению энергобезопасности Украины и стран ЕС. "Такие положения, безусловно, представляют угрозу для реализации таких проектов как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", российскую сторону это действительно беспокоит", - отметил собеседник ТАСС. И подчеркнул: "В этом мы видим непосредственную угрозу для реализации этих крупных проектов".

"Причем, делается это под предлогом улучшения энергобезопасности и энергоснабжения Европы. Но на самом деле все ровно наоборот", - убежден источник. По его словам, "дело в том, что строительство новой газовой инфраструктуры существенным образом снижает риски, связанные с транзитом газа через Украину".

"Между тем, по имеющимся сведениям, существуют американские компании, которые сами имеют ввиду войти в газотранспортную систему Украины и фактически встать между поставщиком, то есть, Россией и потребителем - странами Западной Европы, чтобы таким образом, помимо экономической выгоды, еще приобрести дополнительные рычаги влияния", - констатировал собеседник агентства. По его мнению, "все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал". "Отсюда как раз идет некий протекционизм", - убежден источник.

Собеседник напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, произнесенных в четверг на пресс-конференции в Финляндии, когда глава российского государства говорил об особом цинизме, с которым принимаются подобные законы в США. "Это протекционизм не только на своей территории, это протекционизм, который имеет трансграничный эффект", - пояснил собеседник ТАСС, добавив, что "в американском законе содержится неприкрытый протекционизм, где говорится именно о развитии трубопроводного транспорта и санкций в отношении трубопроводного транспорта".

Смотрите также

Рябков: ответ РФ в случае новых санкций США не обязательно будет зеркальным

Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США

ФРГ не потерпит применения антироссийских санкций США к европейским компаниям

Эксперт: законопроект о санкциях против РФ может вызвать раскол между США и ЕС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама