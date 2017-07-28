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Рябков: ответ РФ в случае новых санкций США не обязательно будет зеркальным

Политика
28 июля, 20:06 UTC+3

Замглавы МИД РФ призвал Вашингтон воздержаться от новых деструктивных действий, иначе с российской стороны вновь последует негативная реакция

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ответные меры Москвы в случае новых конфронтационных действий США в отношении РФ не обязательно будут зеркальными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы предупреждаем вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям, - сказал он. - Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне".

"Я настаиваю на том, что нам придется в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, [принять] контрмеры. Они могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть и незеркальными", - добавил Рябков.

Дипломат также отметил, что за формулировкой о "зеркальности" в тексте официального заявления МИД РФ "не стоит ничего, кроме того, что там написано". "Мы, при отсутствии должной ответственности со стороны Вашингтона, будем отвечать на дальнейшие провокационные и враждебные нам шаги", - заключил он.

Ответные меры России

Москва призывает Вашингтон воздержаться от новых деструктивных действий, иначе с российской стороны вновь последует негативная реакция.

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"К сожалению, наши призывы, терпение, наша готовность демонстрировать добрую волю, не поддаваться собственным эмоциям (хотя внутри все кипит) тоже не беспредельны, мы были вынуждены пойти на ответные меры, - сказал он. - Это не санкции, а ответные меры России, выравнивание поля, восстановление баланса".

"Если теперь США в своем антироссийском угаре попробуют еще что-то предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция. Это негативная спираль", - подчеркнул Рябков.

Москва, заявил заместитель главы МИД РФ, "призывает американцев воздержаться от подобных деструктивных действий".

"Сегодня я об этом сказал послу США Джону Теффту, с которым у нас был непростой, но профессиональный разговор. Я заверил его, что с российской стороны нет никаких признаков того, что мы рубим все на корню, - сказал он. - Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку".

Закон о санкциях обречен на провал

Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, вреден для самих американцев и обречен на провал, сказал Рябков.

"Я не считаю этот закон страшным, я считаю этот закон, [...], ущербным, вредным для самих США, обреченным на провал. То есть цели, которые сформулированы авторами этого закона, достигнуты не будут, отношения с Россией ухудшатся, и перспектива их улучшения отодвинется еще дальше в будущее", - сказал он.

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Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

Замглавы МИД РФ добавил, что сокращения численности сотрудников диппредставительств США до 455 человек касаются не только посольства в Москве, но и трех генконсульств - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Действительно, введенная ограничительная мера по количеству сотрудников американских учреждений в РФ распространяется не только на посольство, но и на все три генеральных консульства, которые находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, - сказал он. - Что касается поименного или непоименного подхода (о конкретных персоналиях - прим. ТАСС), то мы на своем опыте убедились в том, что в ситуации, когда делается выбор в пользу той или иной модели, не всегда можно просчитать, что будет затем".

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Персоны
Теффт, Джон Трамп, Дональд
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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