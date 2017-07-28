Рябков: ответ РФ в случае новых санкций США не обязательно будет зеркальным

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ответные меры Москвы в случае новых конфронтационных действий США в отношении РФ не обязательно будут зеркальными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы предупреждаем вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям, - сказал он. - Выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне".

"Я настаиваю на том, что нам придется в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, [принять] контрмеры. Они могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть и незеркальными", - добавил Рябков.

Дипломат также отметил, что за формулировкой о "зеркальности" в тексте официального заявления МИД РФ "не стоит ничего, кроме того, что там написано". "Мы, при отсутствии должной ответственности со стороны Вашингтона, будем отвечать на дальнейшие провокационные и враждебные нам шаги", - заключил он.

Ответные меры России

Москва призывает Вашингтон воздержаться от новых деструктивных действий, иначе с российской стороны вновь последует негативная реакция.

"К сожалению, наши призывы, терпение, наша готовность демонстрировать добрую волю, не поддаваться собственным эмоциям (хотя внутри все кипит) тоже не беспредельны, мы были вынуждены пойти на ответные меры, - сказал он. - Это не санкции, а ответные меры России, выравнивание поля, восстановление баланса".

"Если теперь США в своем антироссийском угаре попробуют еще что-то предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция. Это негативная спираль", - подчеркнул Рябков.

Москва, заявил заместитель главы МИД РФ, "призывает американцев воздержаться от подобных деструктивных действий".

"Сегодня я об этом сказал послу США Джону Теффту, с которым у нас был непростой, но профессиональный разговор. Я заверил его, что с российской стороны нет никаких признаков того, что мы рубим все на корню, - сказал он. - Наоборот, мы восстанавливаем справедливость и призываем американцев проявлять выдержку".

Закон о санкциях обречен на провал

Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, вреден для самих американцев и обречен на провал, сказал Рябков.

"Я не считаю этот закон страшным, я считаю этот закон, [...], ущербным, вредным для самих США, обреченным на провал. То есть цели, которые сформулированы авторами этого закона, достигнуты не будут, отношения с Россией ухудшатся, и перспектива их улучшения отодвинется еще дальше в будущее", - сказал он.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

Замглавы МИД РФ добавил, что сокращения численности сотрудников диппредставительств США до 455 человек касаются не только посольства в Москве, но и трех генконсульств - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Действительно, введенная ограничительная мера по количеству сотрудников американских учреждений в РФ распространяется не только на посольство, но и на все три генеральных консульства, которые находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, - сказал он. - Что касается поименного или непоименного подхода (о конкретных персоналиях - прим. ТАСС), то мы на своем опыте убедились в том, что в ситуации, когда делается выбор в пользу той или иной модели, не всегда можно просчитать, что будет затем".