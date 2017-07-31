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NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции

Международная панорама
31 июля, 19:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

По данным газеты, число отказов увеличилось до 50-60 в день

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Материал из 1 страницы
© Александра Мудрац/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в Москве стали чаще отказывать гражданам России в выдаче американских виз после объявления РФ ответных мер на вероятное ужесточение санкций со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times.

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В материале отмечается, что решение российской стороны сократить численность персонала дипломатических учреждений США в РФ до 455 человек, "затруднит некоторые операции в посольстве [США в Москве], такие как оформление визы".

Издание также ссылается на сотрудника некой фирмы, помогающей россиянам получать визы в США, Шавката Бутаева. По его мнению, уже имел место резкий рост числа отказов в американских визах. "Такого никогда не было: от 50 до 60 человек получают отказы каждый день, по большей части это молодые женщины", - приводятся в статье слова Бутаева.

Газета отмечает, что в 1986 году более 260 технических сотрудников посольства США в Москве были сокращены в связи решением руководства СССР. По оценке издания, тогда американское дипломатическое представительство "по большей части лишилось секретарей, водителей и иных технических работников". "От людей, которые были здесь, когда это произошло, я слышал, какое разрушительное влияние это оказало", - приводятся в материале слова неназванного технического сотрудника посольства США в Москве.

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МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технических сотрудников, которые находятся в США.

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД. Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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