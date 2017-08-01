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WP: Трамп лично продиктовал сыну ложное объяснение встречи с Весельницкой

Международная панорама
1 августа, 7:03 UTC+3 ТАСС

Как сообщает газета, изначально планировалось сразу рассказать всю правду о встрече с российским адвокатом

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ТАСС, 1 августа. Президент США Дональд Трамп своей рукой составил заявление от имени сына с объяснением цели его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как выяснилось впоследствии, содержание документа не соответствовало действительности, сообщила в понедельник газета Washington Post.

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По ее данным, изначально планировалось сразу рассказать всю правду о встрече в июне 2016 года, на которой Трамп-младший надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.

Однако позже глава Белого дома настоял, чтобы в тексте документа, который был передан газете New York Times, значилось, что встреча в небоскребе Trump Tower прошла по инициативе самой Весельницкой, а основным предметом обсуждения была программа усыновления американцами российских детей. Как утверждает Washington Post, Трамп собственноручно составил текст заявления в самолете по пути с саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, который состоялся 7-8 июля.

Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча его сына с российским адвокатом является подтверждением наличия связей между его предвыборным штабом и Россией. Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России, и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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