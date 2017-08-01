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Вице-президенту США пожаловались на "преследование" Саакашвили

Международная панорама
1 августа, 11:19 UTC+3

Один из лидеров грузинской партии "Единое национальное движение", депутат парламента Ника Мелия, который поставил вопрос, отказался сообщить реакцию на него Майкла Пенса

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ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Вопрос о "политическом преследовании" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был поднят во вторник на встрече представителей грузинской оппозиции с находящимся в Тбилиси вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Я поставил вопрос о Михаиле Саакашвили, которого по политическим мотивам преследуют действующие грузинские власти", - заявил журналистам один из лидеров партии "Единое национальное движение", депутат парламента Ника Мелия по завершении встречи.

При этом он отказался конкретизировать характер высказанных им в адрес руководства Грузии претензий и сообщить реакцию на них вице-президента США. "Думаю, что время все покажет", - сказал Мелия.

Во встрече с Пенсом также приняли участие лидер партии "Движение строительства" Давид Усупашвили, руководитель "Свободных демократов" Шалва Шавгулидзе и лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе. По словам Бакрадзе, представители оппозиции обсудили с вице-президентом США осуществляемую в республике конституционную реформу и проблемы с соблюдением свободы слова. Как сообщил журналистам Шавгулидзе, в разговоре с Пенсом затрагивалась также проблема дисбаланса в Грузии ветвей власти и "неформального правления" в стране бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, в связи с чем в декабре того же года его грузинское гражданство было прекращено. На прошлой неделе на основании выявления "убедительных фактов представления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение Саакашвили украинского гражданства оно было аннулировано. В Грузии экс-президенту страны предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, ему инкриминировалась организация в 2005 году вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили, а также растрата госсредств в 2009-2012 годах.

В последние дни в грузинских СМИ появились сообщения о намерении Вашингтона предоставить Саакашвили гражданство США.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
США Грузия
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