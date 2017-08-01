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Сенатор Грэм: Трамп не исключает войны с КНДР, если Пхеньян продолжит ракетную программу

Международная панорама
1 августа, 18:38 UTC+3 ТАСС

Он подчеркнул, что президент США не позволит КНДР и ее лидеру Ким Чен Ыну получить в свое распоряжение межконтинентальную баллистическую ракету

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Линдси Грэм

Линдси Грэм

© AP Photo/Cliff Owen

ТАСС, 1 августа. Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность войны между США и КНДР в случае, если Пхеньян продолжит работу над созданием баллистических ракет, способных нанести ядерный удар по территории Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NBC сенатор Линдси Грэм, по словам которого глава государства заявил ему об этом в частном разговоре.

По словам сенатора-республиканца Грэма (от штата Южная Каролина), Трамп не позволит КНДР и ее лидеру Ким Чен Ыну получить в свое распоряжение межконтинентальную баллистическую ракету, способную нанести ядерный удар по США. "Он [Трамп] сказал мне это, - сказал Грэм. - Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим".

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"Президент Трамп заявил, что он не позволит им получить межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по Америке", - сказал сенатор. "Единственный способ заставить их переменить [свой курс], это дать им понять, что существует реальная угроза применения военной силы".

"Если будет война, чтобы остановить его [Ким Чен Ына], она будет там [в Азии], - заявил Грэм. - Если погибнут тысячи [людей], они погибнут там. Они не будут погибать здесь. И он [Трамп] сказал мне это прямо в лицо".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В начале июля КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив позднее об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытания соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Директор ЦРУ Майкл Помпео 26 июля назвал достаточно высокой вероятность разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории Соединенных Штатов.

Газета The Washington Post (WP) сообщила, что, по оценке американских спецслужб, Пхеньян будет способен поставить на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году. Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо, заявил 31 июля командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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