Тиллерсон: США продолжают обсуждать вопрос о выходе из СВПД с Ираном

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация продолжает дебатировать вопрос о том, выходить или нет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, партнерами по постоянной пятерке Совета Безопасности ООН и Германией. Об этом сообщил, выступая во вторник перед журналистами, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, нынешний президент США Дональд Трамп ясно сигнализировал о своей "неудовлетворенности СВПД", который нацелен на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. "Однако мы продолжаем вести разговор о пользе этого соглашения, о том, есть у него польза или нет", - уточнил глава внешнеполитического ведомства США. Тиллерсон отметил, что США намерены координировать дальнейшие действия на этом направлении "с европейскими союзниками и Россией с Китаем", добиваясь усиления "коллективного давления" на Иран. При этом шеф американской дипломатии повторил недавно оглашенный Вашингтоном вывод, заключающийся в том, что Тегеран якобы нарушает "дух договоренности".

В связи с этим Тиллерсон также признал, что между ним и Трампом имеются разногласия по СВПД и некоторым другим актуальным вопросам международной политики. "Однако я не уверен, что делал бы свою работу, если бы между нами не было этих противоречий", - добавил госсекретарь США.

Тиллерсон утверждал, что у него с Трампом сложились "хорошие отношения". "Я беседую с ним практически каждый день, встречаюсь с ним несколько раз в неделю. Он мне звонит поздно вечером в выходные, когда ему что-то приходит в голову, и он хочет поговорить. Он может мне позвонить в любой момент, но это очень открытые отношения, при которых мне комфортно излагать ему свои взгляды", - заверил госсекретарь.