Тиллерсон: США продолжают обсуждать вопрос о выходе из СВПД с Ираном

Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязиЭкономика и бизнес 2 августа, 3:48
"Известия": летчик Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его делоПроисшествия 2 августа, 3:19
Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели более чем на $10 млрд с начала годаЭкономика и бизнес 2 августа, 3:06
Тиллерсон: США продолжат пытаться нормализовать отношения с РФМеждународная панорама 2 августа, 2:31
"Ъ": Памфилова выступила за перенос единого дня голосования на позднюю осень или веснуПолитика 2 августа, 1:26
Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной РоссииСпорт 2 августа, 0:39
Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-ЛуисеСпорт 2 августа, 0:30
ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 0:21
Сенат США утвердил Кристофера Рея новым главой ФБРМеждународная панорама 2 августа, 0:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация продолжает дебатировать вопрос о том, выходить или нет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, партнерами по постоянной пятерке Совета Безопасности ООН и Германией. Об этом сообщил, выступая во вторник перед журналистами, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, нынешний президент США Дональд Трамп ясно сигнализировал о своей "неудовлетворенности СВПД", который нацелен на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. "Однако мы продолжаем вести разговор о пользе этого соглашения, о том, есть у него польза или нет", - уточнил глава внешнеполитического ведомства США. Тиллерсон отметил, что США намерены координировать дальнейшие действия на этом направлении "с европейскими союзниками и Россией с Китаем", добиваясь усиления "коллективного давления" на Иран. При этом шеф американской дипломатии повторил недавно оглашенный Вашингтоном вывод, заключающийся в том, что Тегеран якобы нарушает "дух договоренности".
В связи с этим Тиллерсон также признал, что между ним и Трампом имеются разногласия по СВПД и некоторым другим актуальным вопросам международной политики. "Однако я не уверен, что делал бы свою работу, если бы между нами не было этих противоречий", - добавил госсекретарь США.
Тиллерсон утверждал, что у него с Трампом сложились "хорошие отношения". "Я беседую с ним практически каждый день, встречаюсь с ним несколько раз в неделю. Он мне звонит поздно вечером в выходные, когда ему что-то приходит в голову, и он хочет поговорить. Он может мне позвонить в любой момент, но это очень открытые отношения, при которых мне комфортно излагать ему свои взгляды", - заверил госсекретарь.