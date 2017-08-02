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СМИ: генпрокурор Украины заявил, что "будет вынужден" экстрадировать Саакашвили в Грузию

Международная панорама
2 августа, 14:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, августа. /ТАСС

Высылка экс-главы Одесской области возможна по запросу Тбилиси

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КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине.

Об этом в среду сообщило украинское издание "Апостроф" со ссылкой на информацию блогеров, с которыми Луценко встречался 1 августа.

"Луценко заявил, что будет вынужден экстрадировать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию по его прибытии на Украину", - цитирует издание одного из участников встречи.

В то же время генпрокурор пояснил, что он не имеет в виду автоматическую экстрадицию, так как для этого Киев должен получить очередной запрос из Тбилиси.

26 июля на сайте Миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Это было сделано во время пребывания Саакашвили в США, где он находится до сих пор.

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Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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