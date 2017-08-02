Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
2 августа, 17:20 UTC+3 ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Тест показал, что ядерный арсенал Соединенных Штатов в безопасности, заявили в американском командовании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели в среду очередной, четвертый по счету в этом году, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"). Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС.

Смотрите также

США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДР

США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на запуск ракеты КНДР

США и Южная Корея обсудили "военный ответ" на пуск ракеты КНДР

"Хотя это не является ответом на недавние действия Северной Кореи, этот тест показал, что ядерный арсенал Соединенных Штатов в безопасности, он надежен, эффективен и с его помощью можно сдерживать, обнаруживать и защищаться от атак, направленных против США и их союзников", - говорится в заявлении.

Сама МБР не была оснащена боеголовкой, на ракете было установлено оборудование для получения телеметрических данных. Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Ракета преодолела приблизительно 6,7 тыс. километров и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. До этого аналогичные испытания проводились 3 мая и 26 апреля.

В начале июля КНДР провела запуск ракеты "Хвасон-14", заявив позднее, что успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Власти США также заявили, что КНДР, по их данным, испытала МБР, однако, характеристики испытания, по данным Минобороны России, соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в Пентагоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама