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Yonhap: США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на запуск ракеты Пхеньяном

Международная панорама
29 июля, 0:24 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июля. США и Республика Корея провели учебные пуски баллистических ракет для демонстрации силы в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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