Yonhap: США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на запуск ракеты Пхеньяном

Какими будут "мужские игры" армий в этом годуАрмия и ОПК 29 июля, 0:05
Армейские международные игры. ДосьеБиографии и справки 29 июля, 0:01
Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома Джона КеллиМеждународная панорама 28 июля, 23:58
Медведев поздравил российских пловцов с победами на чемпионате мираСпорт 28 июля, 23:29
Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем чемпионата России со "Спартаком"Спорт 28 июля, 22:57
Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мираСпорт 28 июля, 22:52
По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМСпорт 28 июля, 22:41
AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись ТрампуМеждународная панорама 28 июля, 22:19
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в ВашингтонеПроисшествия 28 июля, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 июля. США и Республика Корея провели учебные пуски баллистических ракет для демонстрации силы в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.