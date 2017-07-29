Yonhap: США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на запуск ракеты Пхеньяном

ТАСС, 29 июля. США и Республика Корея провели учебные пуски баллистических ракет для демонстрации силы в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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