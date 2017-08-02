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Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей

Международная панорама
2 августа, 21:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, августа. /ТАСС

В Букингемском дворце отметили, что герцог Эдинбургский будет время от времени продолжать выходить в свет, сопровождая британского монарха

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Герцог Эдинбургский Филип

Герцог Эдинбургский Филип

© Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Герцог Эдинбургский Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, в возрасте 96 лет в среду официально завершил исполнение своих общественных обязанностей от имени королевской семьи.

Принц-консорт лично принял участие в военном параде у Букингемского дворца в честь завершения военнослужащими Королевской морской пехоты серии благотворительных мероприятий 1664 Global Challenge, во время которых они пробежали 2678 км за 100 дней. Цифры в названии этой акции знаменуют год основания британской морской пехоты.

Подполковник британской морской пехоты Гари Грин, который является инициатором Global Challenge, назвал данное мероприятие "историческим", поскольку именно оно завершило почти 70-летний период представительской деятельности герцога Эдинбургского.

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"Он посвятил себя благотворительной деятельности и оказанию помощи людям, поэтому, когда во главе Королевской морской пехоты стоят такие люди, как герцог Эдинбургский (является почетным командующим британской морской пехотой - прим. ТАСС), это помогает нам справляться со стоящими перед нами вызовами", - сказал он.

С 1952 года принц Филип принял участие в более чем 20 тыс. официальных мероприятий, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций. В Букингемском дворце отметили, что супруг Елизаветы II будет время от времени продолжать выходить в свет, сопровождая британского монарха.

10 июня герцог Эдинбургский отпраздновал 96-летие. Еще в мае Букингемский дворец проинформировал, что с осени этого года он отойдет от исполнения общественных обязанностей. В принятии этого решения принц Филип заручился полной поддержкой королевы.

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Персоны
Елизавета II Филип, герцог Эдинбургский
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