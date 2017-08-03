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CBS: Конгресс хочет получить записи бесед, связанных со встречей сына Трампа с юристом РФ

Международная панорама
3 августа, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС

По словам одного из источников в Конгрессе, члены комитетов хотят изучить всю информацию вокруг встречи, в том числе переписки и беседы, которые велись до и после нее

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Члены Конгресса США, которые проводят расследование вокруг приписываемых американскому президенту Дональду Трампу связей с Россией в период предвыборной гонки в 2016 году, хотят получить в свое распоряжение все записи телефонных разговоров, связанных со встречей Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщила в среду телекомпания CBS со ссылкой на источники в Конгрессе.

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По их сведениям, законодателей также интересует содержимое почтовых ящиков всех участников этой встречи, на которой, помимо Трампа-младшего, присутствовали нынешний советник президента и его зять Джаред Кушнер, также руководитель предвыборной кампании Трампа-старшего Пол Манафорт. По словам одного из источников, члены комитетов, ведущих разбирательство, хотят изучить всю информацию вокруг упомянутой встречи, в том числе переписки и беседы, которые велись до и после нее.

В начале июля Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой в присутствии Кушнера и Манафорта. Сын президента не отрицал, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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