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Белый дом: Трамп не составлял ложных заявлений о встрече своего сына с Весельницкой

Международная панорама
1 августа, 22:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс при этом признала, что Трамп-старший "принял участие в процессе, как и любой другой отец"

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не занимался составлением заявлений от имени своего сына с объяснением цели его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. С таким утверждением во вторник выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Он конечно ничего не диктовал", - сказала она. Сандерс при этом признала, что Трамп-старший "принял участие в процессе, как и любой другой отец".

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О том, что Трамп сам надиктовал заявление, ранее сообщила газета The Washington Post. Как выяснилось впоследствии, содержание документа не соответствовало действительности.

По данным газеты, изначально планировалось сразу рассказать всю правду о встрече в июне 2016 года, на которой Трамп-младший надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.

Однако позже глава Белого дома настоял, чтобы в тексте документа, который был передан газете The New York Times, значилось, что встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower прошла по инициативе самой Весельницкой, а основным предметом обсуждения была программа усыновления американцами российских детей. Как утверждает The Washington Post, Трамп собственноручно составил текст заявления в самолете по пути с саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, который состоялся 7-8 июля.

Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча его сына с российским адвокатом является подтверждением наличия связей между его предвыборным штабом и Россией.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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