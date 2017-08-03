В Венесуэле за четыре месяца было организовано более 6,7 тыс. акций протеста

ТАСС, 3 августа. Более 6,7 тыс. акций протеста против политики властей прошло с 1 апреля по 31 июля на всей территории Венесуэлы. Такие данные обнародовала в четверг неправительственная организация "Центр мониторинга социальной конфликтности".

В среднем в стране в день происходило 56 акций протеста. Наибольшее количество выступлений такого рода зарегистрировано в столице страны Каракасе, штатах Миранда, Лара, Тачира и Мерида.

Причиной самого крупного за последние годы всплеска антиправительственных настроений послужили решения Верховного суда, ограничивающие полномочия парламента, находящегося под контролем оппозиции. Кроме того, в начале мая президент Николас Мадуро обнародовал решение о созыве первой с 1999 года Конституционной ассамблеи, чтобы реформировать основной закон страны.

Планы главы государства вызвали неодобрение в регионе и привели к обострению обстановки внутри страны. С апреля по конец июля в ходе акций протеста в Венесуэле погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.