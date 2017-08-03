В Госдепе заявили, что США поддерживают создание в Сирии новой зоны деэскалации

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. США поддерживают усилия, направленные на создание в Сирии еще одной зоны деэскалации, хотя и не принимают в них участия. Об этом сообщила в четверг журналистам сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

"США не являются стороной [этой договоренности], о которой вы говорите, но мы знаем о ней. И это является областью, в которой мы, разумеется, поддерживаем деэскалацию боевых действий", - отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом она заверила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает "процесс во главе с ООН", нацеленный на то, что, как надеются США, станет "окончательным миром" в Сирии.

31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В нее вошло 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек.