Посольство Испании в Венесуэле подверглось нападению

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ТАСС, 4 августа. Неизвестные напали на посольство Испании в венесуэльской столице. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.
"Генпрокуратура расследует нападение на посольство Испании в Каракасе", - отмечается в сообщении ведомства.
По предварительным данным, два человека подъехали к посольству на мотоцикле и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.
Власти Испании ранее неоднократно выступали с критикой действий правительства Венесуэлы. Кроме того, королевство отказалось признать Конституционную ассамблею, выборы в которую состоялись в Венесуэле 30 июля.
Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.
По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.