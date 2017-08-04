Посольство Испании в Венесуэле подверглось нападению

ТАСС, 4 августа. Неизвестные напали на посольство Испании в венесуэльской столице. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

"Генпрокуратура расследует нападение на посольство Испании в Каракасе", - отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, два человека подъехали к посольству на мотоцикле и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.

Власти Испании ранее неоднократно выступали с критикой действий правительства Венесуэлы. Кроме того, королевство отказалось признать Конституционную ассамблею, выборы в которую состоялись в Венесуэле 30 июля.

Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.