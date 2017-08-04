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СМИ: украинские военные открыли огонь по району ДФС во время работы наблюдателей ОБСЕ

Международная панорама
4 августа, 17:17 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 4, августа. /ТАСС

Из-за обстрела представители миссии были вынуждены уехать в безопасное место

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ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в пятницу днем обстреляли район Донецкой фильтровальной станции (ДФС), когда там работали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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"Около 14:00 Вооруженные силы Украины открыли огонь по окрестностям ДФС, где в этот момент работали над установкой веб-камеры наблюдатели ОБСЕ, - сказал он. - Из-за обстрела представители миссии были вынуждены оперативно выехать в безопасное место".

Как сообщил ранее источник в силовых ведомствах ДНР, сотрудники ОБСЕ прибыли на территорию фильтровальной станции для установки камеры наблюдения.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.

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