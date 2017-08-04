Киев направил Москве ноту протеста в связи с посещением Медведевым Крыма

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Медведева в Крыму является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права". В этой связи "российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", отмечает пресс-служба МИД Украины.

Ранее в пятницу Медведев прибыл в Крым, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.