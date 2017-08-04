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Суд обязал Генпрокуратуру Украины возобновить дело против главы Нацбанка

Международная панорама
4 августа, 20:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, августа. /ТАСС

Отмечается, что решение о закрытии следователь Генеральной прокуратуры Украины принял необоснованно

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда.

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"Суд удовлетворил жалобу на постановление следователя о закрытии уголовного дела. Решение о закрытии следователь Генеральной прокуратуры Украины принял необоснованно", - отмечается в решении суда, которое не подлежит обжалованию.

Следователь сослался на то, что "каких либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях главы или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 ("Вмешательство в деятельность судьи" - прим. ТАСС) Уголовного Кодекса Украины не установлено", а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпано. Суд счел такие доводы необоснованными, поскольку главное действующее лицо досудебного расследования - глава Нацбанка - даже не вызывалась на допрос. Кроме того, во время следствия не были изучены все обстоятельства дела.

В этой связи суд направил материалы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

В чем обвиняют Гонтареву

В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, фигурантами которого стали Гонтарева и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. Речь шла о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд гривен (более $12 млрд).

Гонтарева в письме председателю Верховного Суда просила не выносить решения в пользу ликвидируемых банков. Генпрокуратура уголовное производство закрыла в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного преступления.

Депутат против главы НБУ

Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщал, что выиграл суд у Генпрокуратуры, заставив возобновить дело против Гонтаревой. По его словам, он обратился в прокуратуру с заявлением о преступлении, поскольку глава НБУ официально направила письмо председателю Верховного Суда, что "является попыткой ее вмешаться в процесс правосудия". Гонтарева, как отметил депутат, "хотела, чтобы суды отменили решения, которыми был засвидетельствован колоссальный вред, нанесенный банковской системе действиями руководства Нацбанка в части незаконного вывода с рынка банковских учреждений". По его словам, есть более десятка банков, которые подтвердили в судах неправоту НБУ.

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Персоны
Гонтарева, Валерия Алексеевна
Страны
Украина
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