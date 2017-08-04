Суд обязал Генпрокуратуру Украины возобновить дело против главы Нацбанка

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда.
"Суд удовлетворил жалобу на постановление следователя о закрытии уголовного дела. Решение о закрытии следователь Генеральной прокуратуры Украины принял необоснованно", - отмечается в решении суда, которое не подлежит обжалованию.
Следователь сослался на то, что "каких либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях главы или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 ("Вмешательство в деятельность судьи" - прим. ТАСС) Уголовного Кодекса Украины не установлено", а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпано. Суд счел такие доводы необоснованными, поскольку главное действующее лицо досудебного расследования - глава Нацбанка - даже не вызывалась на допрос. Кроме того, во время следствия не были изучены все обстоятельства дела.
В этой связи суд направил материалы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Генпрокуратуры.
В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, фигурантами которого стали Гонтарева и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. Речь шла о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд гривен (более $12 млрд).
Гонтарева в письме председателю Верховного Суда просила не выносить решения в пользу ликвидируемых банков. Генпрокуратура уголовное производство закрыла в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного преступления.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщал, что выиграл суд у Генпрокуратуры, заставив возобновить дело против Гонтаревой. По его словам, он обратился в прокуратуру с заявлением о преступлении, поскольку глава НБУ официально направила письмо председателю Верховного Суда, что "является попыткой ее вмешаться в процесс правосудия". Гонтарева, как отметил депутат, "хотела, чтобы суды отменили решения, которыми был засвидетельствован колоссальный вред, нанесенный банковской системе действиями руководства Нацбанка в части незаконного вывода с рынка банковских учреждений". По его словам, есть более десятка банков, которые подтвердили в судах неправоту НБУ.