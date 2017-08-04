Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мексика не станет отзывать своего посла из Венесуэлы после высказываний Мадуро

Международная панорама
4 августа, 23:41 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 4, августа. /ТАСС

Кроме того, руководитель мексиканского внешнеполитического ведомства намерен принять участие в заседании глав МИД региона по ситуации в Венесуэле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 4 августа. /ТАСС/. Посол Мексики в Венесуэле продолжит свою работу, несмотря на высказывания президента этой страны в адрес мексиканского лидера. Об этом сообщил в пятницу официальный Мехико в заявлении Министерства иностранных дел. В четверг Николас Мадуро счел трусливым поведение своего мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето в общении с президентом США Дональдом Трампом, сравнив его с "забитым подчиненным".

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"Как латиноамериканская страна, которая на протяжении 187 лет выстраивала братские отношения с Венесуэлой, и, несмотря на достойные глубокого сожаления недавние заявления ее президента, Мексика оставит своего дипломатического представителя в этой стране", - указывается в документе. В нем также отмечается, что руководитель мексиканского внешнеполитического ведомства Луис Видегарай 8 августа примет участие в заседании глав МИД региона по ситуации в Венесуэле, которое пройдет в столице Перу Лиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Пенья Ньето, Энрике Видегарай Касо, Луис
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Перу Мексика Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Ростех заявил, что санкции ЕС из-за Siemens не повлияют на госкорпорацию
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама