Мексика не станет отзывать своего посла из Венесуэлы после высказываний Мадуро

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МЕХИКО, 4 августа. /ТАСС/. Посол Мексики в Венесуэле продолжит свою работу, несмотря на высказывания президента этой страны в адрес мексиканского лидера. Об этом сообщил в пятницу официальный Мехико в заявлении Министерства иностранных дел. В четверг Николас Мадуро счел трусливым поведение своего мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето в общении с президентом США Дональдом Трампом, сравнив его с "забитым подчиненным".
"Как латиноамериканская страна, которая на протяжении 187 лет выстраивала братские отношения с Венесуэлой, и, несмотря на достойные глубокого сожаления недавние заявления ее президента, Мексика оставит своего дипломатического представителя в этой стране", - указывается в документе. В нем также отмечается, что руководитель мексиканского внешнеполитического ведомства Луис Видегарай 8 августа примет участие в заседании глав МИД региона по ситуации в Венесуэле, которое пройдет в столице Перу Лиме.