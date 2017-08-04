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В Госдепе заявили о соблюдении утвержденного РФ и США перемирия на юго-западе Сирии

Международная панорама
4 августа, 23:19 дата обновления: 5 августа, 0:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что канал взаимодействия Москвы и Вашингтона по предотвращению конфликтов с Сирией "действует чрезвычайно хорошо"

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ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была утверждена президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля, соблюдается уже три недели, и этот факт обнадеживает. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента США.

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"Сейчас уже прошло три недели [с начала действия режима прекращения огня], и результаты на сегодняшний день обнадеживают. Боевые действия в значительной степени прекратились", - сказал он.

Военные США и России взаимодействуют в рамках канала по предотвращению конфликтов в Сирии на ежедневной основе, это взаимодействие осуществляется чрезвычайно хорошо, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Канал по предотвращению конфликтов с Сирией действует чрезвычайно хорошо. Наш военный персонал говорит с российскими коллегами каждый день", - сказал дипломат. "Канал предотвращения конфликтов с Россией помог нам усилить давление на ИГ в Ракке", - добавил он.

Соединенные Штаты будут открыты для достижения новых договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии, если такая возможность представится, отметил Макгурк.

"Мы достигли договоренности с Россией только в этой части страны [на юго-западе Сирии]. Если будут другие возможности организовать переговоры вооруженных сил обеих стран или другие возможности заключить соглашения [по другим регионам], чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, то мы будем открыты для этого", - сказал он.

"Это то, о чем мы будем говорить с россиянами. Однако на сегодняшний день юго-запад - единственный регион, где действует режим прекращения огня", - добавил Макгурк.

Он также в очередной раз обратил внимание на то, что нынешнее охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой из-за ужесточения санкций против РФ не повлияло на взаимодействие по Сирии.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствие с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль- Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в действие с 9 июля.

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