В Тегеране пройдет церемония приведения к присяге президента Ирана Хасана Роухани

ТАСС, 5 августа. Торжественная церемония вступления в должность седьмого президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, переизбранного на второй срок, пройдет в субботу в Тегеране. Глава исполнительной власти принесет присягу в здании Меджлиса (парламента), завершив таким образом двухдневную процедуру инаугурации.

Руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на этом посту в четверг. С этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока.

В соответствии с конституцией, ходжатольэслам (духовный сан у мусульман-шиитов) Роухани прочитает и подпишет текст президентской клятвы, а затем выступит с краткой речью. После этого он встретится с главами зарубежных делегаций, приглашенных на церемонию.

Рекордное число гостей

Лично поздравить иранского президента с переизбранием приедут почетные гости из более чем 100 стран мира - рекордный показатель в истории Исламской Республики. В Тегеране отмечают, что повышенный интерес к инаугурации Роухани - "важное послание" миру в свете новых американских санкций.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об ужесточении санкций в Иране считают нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого Исламской Республикой и "шестеркой" международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия), и готовы принять контрмеры.

Как ожидается, в Тегеран прибудут делегации из Великобритании, Германии, Франции, КНР, РФ, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Как сообщалось ранее, Могерини намерена обсудить реализацию СВПД в контексте новых санкций США.

Курс администрации

Основными задачами своей администрации на ближайшие четыре года Роухани назвал борьбу с внутренними проблемами: нищетой, безработицей, коррупцией, инфляцией. Он также обещал сделать все для реализации прав всех слоев населения. Об этом 68-летний политик заявил, выступая на церемонии утверждения в должности, прошедшей в четверг в мечети Имама Хомейни в Тегеране.

На ней присутствовали представители высших органов власти, депутаты Меджлиса, члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования, а также руководители иностранных дипломатических миссий.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Роухани подчеркнул, что Исламская Республика не позволит изолировать себя и выступает за конструктивное взаимодействие с миром в рамках конституции страны. В качестве примера такого сотрудничества политик назвал ядерную сделку. Он также отметил важность привлечения инвестиций и развития экономики. В целом Роухани еще раз подтвердил проведение умеренного курса в управлении страной при следовании фундаментальным принципам Исламской Республики.

Хаменеи рекомендовал переизбранному президенту и его команде сосредоточить усилия на решении экономических проблем, продолжать взаимодействовать с другими странами мира и противостоять агрессии в отношении Ирана, в первую очередь со стороны США.

Согласно иранскому законодательству, новый президент должен в течение двух недель сформировать состав кабинета министров и передать список кандидатов на рассмотрение в парламент. Однако, как сообщают местные СМИ, Роухани намерен сделать заявление в ближайшие дни.

По имеющимся сведениям, свои посты, скорее всего, сохранят девять министров, в числе которых глава МИД Мохаммад Джавад Зариф и министр нефти Бижан Намдар Зангане. Кандидатуры, предложенные президентом, должны быть одобрены парламентариями.

Седьмой президент Ирана

Хасан Роухани (урожденный Хасан Ферейдун) родился 12 ноября 1948 года в городе Сорхе в иранской провинции Семнан. Он участвовал в революционном движении, занимал различные посты в правительстве, неоднократно избирался депутатом парламента. Входил в состав Совета по целесообразности принимаемых решений и Совета экспертов, представлял духовного лидера в Высшем совете национальной безопасности.

Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. На выборах в 2013 году он победил в первом туре, набрав 50,68% голосов.