СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в 22:00 мск

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН рассмотрит в субботу проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ракетные испытания. Как сообщил ТАСС дипломат одной из западных стран - членов СБ, голосование по тексту, подготовленному США, назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Проект резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд. Дипломатический источник сообщил агентству, что Россия и Китай могут поддержать американский проект резолюции.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В июле КНДР провела два запуска баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытывала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытаний соответствовали баллистической ракете средней дальности.