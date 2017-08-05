СМИ: Турция перебросила несколько гаубиц и танк к границе с Сирией

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СМИ: Турция перебросила несколько гаубиц и танк к границе с СириейМеждународная панорама 5 августа, 14:28
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АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Турция перебросила в субботу тяжелую военную технику на границу с Сирией. Об этом сообщило Anadolu Ajansi.
По его данным, республика укрепляет границу в том районе, где с противоположной стороны находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны" (СНС).
Военная колонна состоял из пяти грузовиков, они перевозили гаубицы и танк. Техника была замечена в городе Килис.
В конце июня газета Türkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн на севере Сирии. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.
Анкара считает, что СНС, как и партия "Демократический союз", является сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.