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Трамп: санкции СБ ООН окажут большое финансовое влияние на КНДР

Международная панорама
6 августа, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, августа. /ТАСС

Резолюция Совбеза предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов

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ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Ужесточение Советом Безопасности ООН санкций в отношении КНДР окажет серьезное влияние на Пхеньян в финансовом плане. Такой комментарий в субботу на своей странице в Twitter оставил президент США Дональд Трамп.

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал ... за санкции против Северной Кореи", - написал Трамп, отметив, что за это решение высказались все 15 членов Совбеза. "Китай и Россия голосовали с нами. Очень большой финансовый удар", - добавил президент США.

Резолюция Совбеза, предложенная США, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Рейтер, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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