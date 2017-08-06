В Венесуэле одного из лидеров оппозиции перевели из тюрьмы под домашний арест

ТАСС, 6 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес был вновь переведен из тюрьмы по домашний арест.

Об этом сообщила в субботу в своем Twitter супруга оппозиционера Лилиан Тинтори.

"Леопольдо только что привезли домой", - написала она.

Acaban de trasladar a Leopoldo a la casa. Seguimos con más convicción y firmeza para lograr la Paz y la libertad de Venezuela! — Lilian Tintori (@liliantintori) 6 August 2017

По ее словам, они с супругом продолжат действовать "с еще большей решимостью и уверенностью для того, чтобы добиться мира и свободы в Венесуэле".

Лидер партии "Народная воля", находившийся под домашним арестом с июля, был вновь помещен в тюремную камеру 1 августа. Такую же меру власти применили к еще одному лидеру венесуэльской оппозиции - Антонио Ледесме. Его вернули под домашний арест ранее на этой неделе. По словам представителей Верховного суда Венесуэлы, решение о переводе оппозиционеров обратно в тюрьму было связано с нарушением условий домашнего ареста и сообщениями о подготовке их побега.

Лопес руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы.