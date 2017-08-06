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Глава МИД Китая призвал КНДР исполнять резолюцию Совбеза ООН

Международная панорама
6 августа, 9:58 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, августа. /ТАСС

Ван И также призвал США и Республику Корея дополнительно не обострять ситуацию на полуострове

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ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Маниле призвал его исполнять условия резолюции Совета Безопасности ООН.

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© AP Photo/Mary Altaffer

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СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в 22:00 мск

Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР, Ван И также призвал США и Республику Корея воздержаться от обострения ситуации на Корейском полуострове.

"Китай призывает КНДР более не предпринимать нарушающих резолюцию СБ ООН действий, а также призывает США и Республику Корея дополнительно не обострять ситуацию на полуострове", - приводятся слова министра в документе.

"Все должны сохранять сдержанность, ухватиться за те положительные сигналы, которые им направили в последнее время соответствующие стороны, а также сделать для своего народа и регионального мира ответственный и правильный выбор", - подчеркнул министр иностранных дел КНР. "Ли Ён Хо еще раз сообщил позицию КНДР по вопросу Корейского полуострова, а также выразил желание поддерживать контакты с КНР по этому поводу", - сказано в сообщении МИД Китая. Главы МИД Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо провели встречу в Маниле, где в эти дни проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита.

Резолюция СБ ООН

Ранее в субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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Ван И
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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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