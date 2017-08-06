Экс-президент Египта Мурси отверг предъявленные судом обвинения в шпионаже

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Экс-президент Египта Мухаммед Мурси отверг в воскресенье предъявленные ему судом Каира обвинения в шпионаже в пользу иностранных структур. Об этом сообщил адвокат, выступающий на процессе от имени группы подсудимых, вместе с Мурси проходящих по тому же делу.

Бывший глава Египта Мурси "отверг обвинения суда и заявил об отсутствии юрисдикции у самого судебного органа для разбирательства этого дела, так как он (Мурси) до сих пор де-юре остается президентом страны", сообщил адвокат.

Уголовный суд Каира в воскресенье приступил к повторному рассмотрению дела, фигурантами которого, помимо экс-президента Египта, являются еще 22 человека, входившие в руководство исламистского движения "Братья-мусульмане". В зачитанном представителем прокуратуры акте указывается, что подсудимые обвиняются в "шпионаже в пользу иностранных организаций и структур, в передаче им информации, представляющей государственную тайну, а также в координации с экстремистскими группировками как внутри страны, так и за ее пределами с целью организации и проведения террористический акций на территории Египта". В числе группировок, которым были переданы государственные секреты, в частности, значится Движение палестинского сопротивления ХАМАС, в руках которого в настоящее время находится административное управление в секторе Газа.

Дело Мурси и его ближайших соратников было назначено к повторному разбирательству после того, как в конце 2016 года Кассационный суд страны удовлетворил апелляцию осужденных и отправил дела на пересмотр. В воскресенье суд перенес его рассмотрение на 10 сентября 2017 года.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки действующего тогда президента страны, одного из лидеров исламистского движения "Братья-мусульмане" Мухаммеда Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране была запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций.