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Пенс заявил, что работа его команды нацелена на переизбрание Трампа в 2020 году

Международная панорама
6 августа, 18:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, августа. /ТАСС

Вице-президент США опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на следующих президентских выборах

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Майкл Пенс

Майкл Пенс

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в воскресенье опроверг сообщения о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в 2020 году.

Ранее с такими предположениями выступила газета The New York Times.

"Сегодняшняя статья в The New York Times позорна и оскорбительна для меня, моей семьи и для всей нашей команды. Допущенные в этой статье утверждения - это абсолютная ложь", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном пресс-службой Белого дома. Он также назвал данную публикацию новой "попыткой СМИ внести раздор в эту администрацию".

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Пенс отметил, что благодаря лидерству президента США Дональда Трампа восстанавливаются вооруженные силы, группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) терпит поражение, создаются рабочие места. "Какие бы фальшивые новости не возникали на нашем пути, вся моя команда будет продолжать концентрироваться на наших усилиях с целью продвигать повестку президента и увидеть его переизбрание в 2020 году. Любые предположения, обратные этому, смехотворны и абсурдны", - резюмировал Пенс.

По сведениям The New York Times, советники Пенса якобы уже намекнули спонсорам Республиканской партии, что он может в 2020 году начать свою предвыборную кампанию, если этого не станет делать сам Трамп.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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