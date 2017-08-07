Япония и США договорились о взаимодействии с целью применения новой резолюции против КНДР

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел в понедельник встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках проходящего в Маниле заседания глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как сообщил телеканал NHK, стороны договорились о взаимодействии с целью соблюдения мер в отношении КНДР, которые предусматривает новая резолюция ООН.

Коно и Тиллерсон отметили, что "альянс США и Японии крайне важен для обеспечения региональной безопасности". Вместе с тем стороны также договорились в кратчайшие сроки согласовать дату проведения встречи в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.