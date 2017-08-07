Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский проект "Стена" на границе с РФ из-за недофинансирования выполнен лишь на 15%

Международная панорама
7 августа, 13:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

Сроки реализации проекта сдвинуты на 2020 год

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Проект "Стена" на границе с Россией профинансирован лишь на 15%, в связи с чем его реализация отстает от графика на два года.

Об этом в понедельник сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Смотрите также

Проект "Стена": как Украина отгораживается от России

"В связи с тем, что проект существенно недофинансируется, мы вышли с предложениями, которые были поддержаны кабмином Украины, и в 2016 году сроки реализации проекта были продлены с 2018 на 2020 год", - сказал он. По его словам, в целом уровень финансирования в настоящее время достигает лишь 15%, поэтому процент выполненных работ также оценивается в 15%. По состоянию на 1 января текущего года, на проект было выделено 600 млн гривен ($23,3 млн), еще 88 млн гривен ($3,4 млн) было перечислено на специальные счета в текущем году.

Всего в 2017 году Госпогранслужба рассчитывает получить 500 млн гривен ($19,4 млн долларов) целевого финансирования. "Планируем завершить строительство полностью в Харьковской области, активизировать строительство в Луганской и Черниговской областях. Создано уже более 270 км рвов, видео- и техническое наблюдение (на границе) обеспечено во всей Харьковской области", - сообщил Слободян.

Прокуратура расследует растрату

Между тем пресс-служба Генпрокуратуры сообщала в июле текущего года, что чиновники ведомства подозреваются в растрате более 100 млн гривен ($3,88 млн) выделенных на проект, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, в течение 2016-2017 годов должностные лица пограничной службы закупили товары, работы и услуги у ряда частных структур, нанеся ущерб государству.

Смотрите также

Российско-украинская граница. Досье

С идеей построить "Стену" между Россией и Украиной в сентябре 2014 года выступил занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк. Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $155 млн по текущему курсу). Планом также предусматривается обустройство на участке границы с РФ, которая находится на неподконтрольной Киеву части Донбасса, но лишь "после восстановления территориальной целостности Украины".

Общественность и экспертов Украины сразу же возмутила стоимость проекта. Сама идея получила много критических оценок специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.

Смотрите также

У Киева не хватает денег на достройку "Стены" вдоль границы с Россией

На Украине возбудили уголовное дело по строительству "Стены" на границе с РФ

Украина построила 230 км противотанковых рвов на границе с Россией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яценюк, Арсений Петрович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лунное затмение. Досье
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
4
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
7
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама