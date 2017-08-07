Украинский проект "Стена" на границе с РФ из-за недофинансирования выполнен лишь на 15%

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Проект "Стена" на границе с Россией профинансирован лишь на 15%, в связи с чем его реализация отстает от графика на два года.

Об этом в понедельник сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"В связи с тем, что проект существенно недофинансируется, мы вышли с предложениями, которые были поддержаны кабмином Украины, и в 2016 году сроки реализации проекта были продлены с 2018 на 2020 год", - сказал он. По его словам, в целом уровень финансирования в настоящее время достигает лишь 15%, поэтому процент выполненных работ также оценивается в 15%. По состоянию на 1 января текущего года, на проект было выделено 600 млн гривен ($23,3 млн), еще 88 млн гривен ($3,4 млн) было перечислено на специальные счета в текущем году.

Всего в 2017 году Госпогранслужба рассчитывает получить 500 млн гривен ($19,4 млн долларов) целевого финансирования. "Планируем завершить строительство полностью в Харьковской области, активизировать строительство в Луганской и Черниговской областях. Создано уже более 270 км рвов, видео- и техническое наблюдение (на границе) обеспечено во всей Харьковской области", - сообщил Слободян.

Прокуратура расследует растрату

Между тем пресс-служба Генпрокуратуры сообщала в июле текущего года, что чиновники ведомства подозреваются в растрате более 100 млн гривен ($3,88 млн) выделенных на проект, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, в течение 2016-2017 годов должностные лица пограничной службы закупили товары, работы и услуги у ряда частных структур, нанеся ущерб государству.

С идеей построить "Стену" между Россией и Украиной в сентябре 2014 года выступил занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк. Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $155 млн по текущему курсу). Планом также предусматривается обустройство на участке границы с РФ, которая находится на неподконтрольной Киеву части Донбасса, но лишь "после восстановления территориальной целостности Украины".

Общественность и экспертов Украины сразу же возмутила стоимость проекта. Сама идея получила много критических оценок специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.