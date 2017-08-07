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Защита Януковича просит допросить гарантов соглашения по ситуации на Украине от 2014 года

Международная панорама
7 августа, 16:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

По словам адвоката экс-президента Украины, необходимо выяснить, не действовали ли европейские гаранты в сговоре с лидерами оппозиции в феврале 2014 года

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о государственном перевороте подают ходатайство в Генеральную прокуратуру (ГПУ) с просьбой организовать допрос гарантов Соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса в стране в 2014 году. Об этом в понедельник сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Должны быть допрошены бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье, занимавший в тот момент пост руководителя Департамента континентальной Европы, и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", - заявил адвокат. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, не действовали ли европейские гаранты соглашения "в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота на Украине в феврале 2014 года".

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Сердюк заявил, что сразу после подписания соглашения его условия были выполнены лишь Януковичем, поскольку в тот же день силы правопорядка начали отход с центральной части Киева, а глава государства согласился на досрочные президентские выборы. "Однако лидерами оппозиции и европейскими гарантами условия Соглашения и их выполнение были полностью проигнорированы", - подчеркнул он.

В этой связи адвокат отметил, что протестующие тогда не отошли от своих позиций, не прекратили применение всех силовых мероприятий, не сдали незаконное оружие в органы министерства внутренних дел, не разблокировали административные и общественные здания, а также не освободили улицы, скверы, площади.

"Поэтому, необходимо выяснить, почему так произошло и кто действительно виновен в тех катастрофических событиях, которые стали последствием силового захвата власти", - заключил адвокат.

Посредничество лидеров ЕС

Соглашение об урегулировании кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года президентом Украины Виктором Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Гарантами соглашения выступили глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Адвокат Януковича ранее заявлял, что экс-президент Украины 22 февраля 2014 года обращался к европейским министрам с просьбой оказать помощь в реализации соглашения. Отсутствие реакции со стороны европейских представителей явно отразилось на дальнейших событиях в стране, считает Сердюк.

В понедельник, 31 июля, адвокат сообщил об исчезновении оригинала этого соглашения из администрации президента, не исключив его умышленного уничтожения. В этой связи защита Януковича готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал документа.

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