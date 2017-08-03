Адвокат Януковича просит о международной правовой помощи в деле о госизмене

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек просит о международной правовой помощи в деле о госизмене своего подзащитного.

"Я подаю ходатайство об обращении за международно-правовой помощью", - заявил он в четверг в Оболонском районном суде Киева, который продолжил рассмотрение дела по обвинению Януковича в госизмене. При этом защитник не конкретизировал суть этой помощи.

Мешечек также сказал, что не успел ознакомиться с делом. "Ознакомился с материалами дела частично, из 51 тома начал со стороны доказательств обвинения, то есть с 29-го по 51 том, но не успел изучить суть 1-28 томов", - уточнил он.

Кроме того, Мешечек заявил, что заочный суд над его подзащитным в деле о госизмене является незаконным, "поскольку Янукович не был вызван в суд официально". По словам адвоката, на все суды бывшего президента вызывали путем размещения повестки в газете "Правительственный курьер". "Это нарушение и внутреннего, и международного права", - указал он, пояснив, что "повестку необходимо направлять по месту жительства".

"Поскольку суд установил, что Янукович находится в РФ, необходимо обратится туда с запросом в порядке международной правовой помощи и обеспечить участие Януковича в процессе в режиме видеоконференции", - подчеркнул Мешечек.

Он попросил отложить рассмотрение дела до получения ответа из России и перенести на более поздний срок запланированные в августе судебные заседания, так как не успел ознакомиться со всеми томами дела.

Государственный адвокат Мешечек впервые представлял интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом Януковича из судебного процесса.