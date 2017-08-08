Во Владикавказе почтят память погибших в Южной Осетии в августе 2008 года

Шубенков надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира МаклеодаСпорт 8 августа, 0:59
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Маклеод заявил, что на победу его вдохновил БолтСпорт 8 августа, 0:52
"СКА-Хабаровск" сыграет с "Анжи" в чемпионате России по футболуСпорт 8 августа, 0:30
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФАСпорт 8 августа, 0:24
В Москве начнется суд над УлюкаевымПроисшествия 8 августа, 0:16
Кенийка Кипьегон стала чемпионкой мира в беге на 1500 метровСпорт 8 августа, 0:14
Спортдиректор ВФЛА: серебро Шубенкова на ЧМ подняло настроение всей РоссииСпорт 8 августа, 0:10
Борзаковский: медаль Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике очень важна для РоссииСпорт 8 августа, 0:03
Венесуэлка Рохас выиграла золото чемпионата мира в тройном прыжкеСпорт 8 августа, 0:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" пройдет в столице Северной Осетии Владикавказе в память о погибших в августе 2008 года во время военных действий в Южной Осетии. Об этом сообщили ТАСС в комитете по делам молодежи Северной Осетии.
"Акция пройдет перед Свято-Георгиевским кафедральным собором города 8 августа в 20:00 мск. На установленном экране будет транслироваться хроника военных действий, а жители республики выложат из горящих свечей слово "помним", - сказал представитель комитета, являющегося организатором памятного мероприятия.
Сообщается также, что делегация из Северной Осетии приняла участие в проходящих в эти дни в Южной Осетии траурных мероприятиях, посвященных событиям августа 2008 года.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в Южной Осетии с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.