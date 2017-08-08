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Во Владикавказе почтят память погибших в Южной Осетии в августе 2008 года

Международная панорама
8 августа, 0:42 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, августа. /ТАСС

Акция "Свеча памяти" пройдет перед Свято-Георгиевским кафедральным собором города

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" пройдет в столице Северной Осетии Владикавказе в память о погибших в августе 2008 года во время военных действий в Южной Осетии. Об этом сообщили ТАСС в комитете по делам молодежи Северной Осетии.

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"Акция пройдет перед Свято-Георгиевским кафедральным собором города 8 августа в 20:00 мск. На установленном экране будет транслироваться хроника военных действий, а жители республики выложат из горящих свечей слово "помним", - сказал представитель комитета, являющегося организатором памятного мероприятия.

Сообщается также, что делегация из Северной Осетии приняла участие в проходящих в эти дни в Южной Осетии траурных мероприятиях, посвященных событиям августа 2008 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в Южной Осетии с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

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