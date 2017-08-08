В Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Память погибших в результате агрессии Грузии в 2008 году почтили в Южной Осетии молебном, литературно-музыкальной акцией и тысячами зажженных свечей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Памятные мероприятия по традиции начались с посещения руководством республики и представителями общественности миротворческого городка и возложения венков к разгромленной казарме российских миротворцев. В ночь на 8 августа 2008 года они первыми приняли удар грузинского агрессора на себя. По официальным данным, в результате пятидневной войны погибли 72 российских военнослужащих.

Официальная делегация также почтила память героя России и Южной Осетии Дениса Ветчинова, возложив цветы к его памятнику. В августе 2008 года майор Ветчинов грамотно организовал оборону и отход вверенного ему подразделения. Уже будучи серьезно раненым, он прикрывал огнем из пулемета своих подчиненных и группу следовавших вместе с колонной российских журналистов, которых ценой своей жизни спас от гибели.

Как рассказали ТАСС в республиканской комиссии по подготовке и проведению государственно значимых мероприятий, "расстрелянную казарму миротворцев власти республики решили оставить нетронутой как музей - живое свидетельство геноцида".

Литературно-музыкальная акция

В "Музее сожженных душ" в селении Тбет, где продолжились памятные мероприятия, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и официальные лица встретились с жителями села - очевидцами трагических событий. Здесь же у установленного посреди музея распятия в окружении поврежденных снарядами машин прошел траурный молебен. "Эти машины, в которых заживо сгорели спасавшиеся от агрессора люди - старики, женщины и дети, всегда будут напоминанием о том, какой ценой нам достался этот мир, наша свобода. Мы не имеем право это забывать", - сказал один из старейшин села Тбет Элиоз Кокоев.

Кульминационная часть траурных мероприятий - литературно-музыкальная акция "Болью пропитана память" - началась затемно на Георгиевской лестнице в центре Цхинвала. На ступеньках были выложены сотни портретов погибших и горели тысячи свечей, посреди которых сидели дети блокадного Цхинвала - ровесники войны, одетые в белые одеяния ангелов. Здесь же на большом черном экране непрерывно шли имена людей, погибших в ходе вооруженной агрессии Грузии, звучали траурная музыка и стихотворения, посвященные этой дате и подвигу защитников Цхинвала.

Утром во вторник, 8 августа, мероприятия продолжатся возложением цветов к местам гибели защитников Южной Осетии под общим названием "Святые места нашей памяти...".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.